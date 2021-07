Covid Spagna, Corte costituzionale boccia lockdown (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Corte costituzionale spagnola ha bocciato il provvedimento sul lockdown del marzo dello scorso anno varato dal governo, con una sentenza che lascia la porta aperta ai ricorsi di chi è stato multato per aver violato le norme. La Corte ha votato con cinque voti contrari e sei a favore il pronunciamento in cui si sostiene che l’emergenza non era sufficiente per individuare nella Costituzione la base giuridica delle restrizioni equivalenti, hanno sottolineato i giudici, a una soppressione dei diritti fondamentali. Il governo avrebbe dovuto dichiarare più che uno stato di emergenza uno stato di eccezione che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laspagnola hato il provvedimento suldel marzo dello scorso anno varato dal governo, con una sentenza che lascia la porta aperta ai ricorsi di chi è stato multato per aver violato le norme. Laha votato con cinque voti contrari e sei a favore il pronunciamento in cui si sostiene che l’emergenza non era sufficiente per individuare nella Costituzione la base giuridica delle restrizioni equivalenti, hanno sottolineato i giudici, a una soppressione dei diritti fondamentali. Il governo avrebbe dovuto dichiarare più che uno stato di emergenza uno stato di eccezione che ...

