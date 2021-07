Covid | Silvestri | “Italia sembra gabbia di matti | estremi assurdi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non volevo dirlo, ma sinceramente a guardarla da fuori l’di questa estate 2021unadi. Fino a ieri una persona doveva mettersi la mascherina, pena multe severissime, se andava da sola a passeggio per un parco o in un bosco a cercare funghi. Con le vittorie dell’ai Campionati Europei di Calcio si vedono asmenti da migliaia di persone quasi tutte senza mascherina che urlano e si abbracciano appiccicate per ore, il tutto sotto il naso, se non con la benedizione, delle autorità ufficiali. Scusate l’asprezza, ma non credo ci voglia un H-index di 80 per ...