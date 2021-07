Covid: Salvini,parlato con Draghi ritorno a scuola per tutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Un tema di cui abbiamo parlato lungamente è la riapertura delle scuole per tutti, in sicurezza, con tutti gli insegnanti in classe e con tutti bambini e gli studenti in classe senza preclusioni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Un tema di cui abbiamolungamente è la riapertura delle scuole per, in sicurezza, congli insegnanti in classe e conbambini e gli studenti in classe senza preclusioni e ...

