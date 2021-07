Covid: Salvini, 'modello francese? Io e Draghi non per estremismi' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il modello francese non è un modello. L'obbligo, la costrizione, chiedere il green pass per chi prende l'autobus o un caffè è fuori discussione. Cosa ne pensa Draghi? Chiedetelo a lui, ma le scelte estreme non piacciono nè a me nè a lui, mettiamola così". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Ovviamente bisognerà rispettare delle regole, per situazioni di grande assembramento", aggiunge. "Il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo. Si può spiegare, ma non inseguo con la siringa nessuno per strada, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Ilnon è un. L'obbligo, la costrizione, chiedere il green pass per chi prende l'autobus o un caffè è fuori discussione. Cosa ne pensa? Chiedetelo a lui, ma le scelte estreme non piacciono nè a me nè a lui, mettiamola così". Così Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario. "Ovviamente bisognerà rispettare delle regole, per situazioni di grande assembramento", aggiunge. "Il vaccino deve essere una scelta consapevole, non un obbligo. Si può spiegare, ma non inseguo con la siringa nessuno per strada, a ...

