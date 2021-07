Covid: Russia, nuovo record di 786 morti in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Russia registra 786 morti per coronavirus, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di crisi per la lotta alla pandemia. I casi giornalieri sono invece aumentati di 21. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laregistra 786per coronavirus, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo riporta il centro di crisi per la lotta alla pandemia. I casi giornalieri sono invece aumentati di 21.

