Covid: Regione Lombardia, 120mila dosi vaccino per personale scuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Regione Lombardia con la propria unità di crisi mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120mila posti nei centri vaccinali per consentire l'accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022. Lo spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. A oggi in Lombardia risultano vaccinati, tra la prima e la seconda dose, circa 265mila tra

