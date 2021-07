Covid oggi Piemonte, 84 contagi: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 84 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 14 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi (di cui 5 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6 % di 15.157 tamponi eseguiti, di cui 8.915 antigenici. Degli 84 nuovi casi, gli asintomatici sono 35 (41.7%). I casi sono così ripartiti: 19 screening, 46 contatti di caso, 19 con indagine in corso. Di questi: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali e 3 importati dall’estero. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+ 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 50 (- 5 rispetto a ieri). Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 84 ida coronavirus in, 14, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi (di cui 5 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6 % di 15.157 tamponi eseguiti, di cui 8.915 antigenici. Degli 84 nuovi casi, gli asintomatici sono 35 (41.7%). I casi sono così ripartiti: 19 screening, 46 contatti di caso, 19 con indagine in corso. Di questi: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali e 3 importati dall’estero. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+ 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 50 (- 5 rispetto a ieri). Le ...

