Covid oggi Lombardia, 420 contagi e nessun decesso: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 420 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 14 luglio, in Lombardia. I tamponi effettuati, secondo i dati del bollettino della Regione, sono stati 34.930, per un tasso di positività dell'1,2%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 123 persone, 8 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 32, tre meno di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

