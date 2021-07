Covid oggi Italia, 2.153 contagi e 23 morti: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 23 morti. EMILIA ROMAGNA – Sono 117 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 14 luglio, in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 16.922 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Non si registrano nuovi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 ida coronavirus in, 142021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 23. EMILIA ROMAGNA – Sono 117 i nuovida coronavirus, 14, in Emilia Romagna secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 16.922 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Non si registrano nuovi ...

