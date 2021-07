Covid oggi Campania, 188 contagi: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 188 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.849 tamponi molecolari e su 6.843 tamponi antigenici. I pazienti Covid ricoverati sono 192. In terapia intensiva, 12 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.792 (+20), mentre i dimessi guariti sono 411.965 (+166). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 188 ida coronavirus in, 142021, secondo i dati deldella regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.849 tamponi molecolari e su 6.843 tamponi antigenici. I pazientiricoverati sono 192. In terapia intensiva, 12 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 6.792 (+20), mentre i dimessi guariti sono 411.965 (+166). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

