Covid, oggi 2.153 nuovi casi e 23 morti: il bollettino del 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 14 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 2.153 Decessi: 23 Tamponi effettuati: 210.599 Terapie intensive: -6 Tasso di positività: 1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 41.700 casi totali: 4.275.846 Decessi: 127.831 Guariti: 4.106.315 In Italia oggi, mercoledì 14 luglio 2021, si registrano 2.153 nuovi casi e 23 morti per Covid. Ieri c’erano stati 1.534 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021)ITALIA, ILDI142021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 2.153 Decessi: 23 Tamponi effettuati: 210.599 Terapie intensive: -6 Tasso di positività: 1% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 41.700totali: 4.275.846 Decessi: 127.831 Guariti: 4.106.315 In Italia, mercoledì 142021, si registrano 2.153e 23per. Ieri c’erano stati 1.534 ...

