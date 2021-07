Covid, nove positivi su un volo da Malta: intero aereo in quarantena (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di ieri, 13 luglio, nove passeggeri di un volo proveniente da Malta, arrivati all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara sono risultati positivi al coronavirus. Una volta conosciuto l'esito del test effettuato dopo lo sbarco, tutti gli altri passeggeri sono stati posti in isolamento fiduciario, compresi quelli con Green Pass perché considerati contatti stretti. A riferirlo all'Ansa è stato il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani (GLI AGGIORNAMENTI SUL Covid). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di ieri, 13 luglio,passeggeri di unproveniente da, arrivati all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara sono risultatial coronavirus. Una volta conosciuto l'esito del test effettuato dopo lo sbarco, tutti gli altri passeggeri sono stati posti in isolamento fiduciario, compresi quelli con Green Pass perché considerati contatti stretti. A riferirlo all'Ansa è stato il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani (GLI AGGIORNAMENTI SUL).

