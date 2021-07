Covid, news. In UK oggi 42mila casi. Farnesina: rischi sanitari da viaggi all'estero. LIVE (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo l'ultimo rapporto, 9 delle 23 vittime fanno parte di un aggiornamento della regione Sicilia relativo ai mesi marzo-luglio. I tamponi sono 210.599. Scendono di 6 unità le terapie intensive occupate, sono 20 in meno i ricoveri ordinari. Ecdc ed Ema assicurano sulla vaccinazione eterologa. Pressing sul governo da alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass per l'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia. Intanto la Farnesina avverte: andare all'estero comporta rischi sanitari. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo l'ultimo rapporto, 9 delle 23 vittime fanno parte di un aggiornamento della regione Sicilia relativo ai mesi marzo-luglio. I tamponi sono 210.599. Scendono di 6 unità le terapie intensive occupate, sono 20 in meno i ricoveri ordinari. Ecdc ed Ema assicurano sulla vaccinazione eterologa. Pressing sul governo da alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass per l'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia. Intanto laavverte: andare all'comporta

