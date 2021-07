Covid, news. Bollettino di oggi: 2.153 contagi su 210.599 tamponi, 23 morti. LIVE (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo l'ultimo rapporto, 9 delle 23 vittime fanno parte di un aggiornamento della regione Sicilia relativo ai mesi marzo-luglio. I tamponi sono 210.599. Scendono di 6 unità le terapie intensive occupate, sono 20 in meno i ricoveri ordinari. Ecdc ed Ema assicurano sulla vaccinazione eterologa. Intanto pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia: la politica si divide Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo l'ultimo rapporto, 9 delle 23 vittime fanno parte di un aggiornamento della regione Sicilia relativo ai mesi marzo-luglio. Isono 210.599. Scendono di 6 unità le terapie intensive occupate, sono 20 in meno i ricoveri ordinari. Ecdc ed Ema assicurano sulla vaccinazione eterologa. Intanto pressing sul governo da parte di alcune regioni e categorie per l'utilizzo del green pass come strumento d'accesso a locali e spettacoli, come deciso in Francia: la politica si divide

