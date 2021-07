Covid, nessun decesso in Lombardia: 24 nuovi contagi a Bergamo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Regione Lombardia nel quotidiano bollettino comunica i dati della pandemia Covid del 14 luglio. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-8). A fronte di 34.930 tamponi effettuati, sono 420 i nuovi positivi (1,2%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 34.930, totale complessivo: 11.998.356 – i nuovi casi positivi: 420 – in terapia intensiva: 32 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 123 (-8) – i decessi totale complessivo: 33.802 (=) I nuovi casi per provinciaMilano: 151 di cui 81 a Milano città;Bergamo: 24; Brescia: 24; Como: 25; Cremona: 34; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Regionenel quotidiano bollettino comunica i dati della pandemiadel 14 luglio. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-8). A fronte di 34.930 tamponi effettuati, sono 420 ipositivi (1,2%). I dati di oggi – i tamponi effettuati: 34.930, totale complessivo: 11.998.356 – icasi positivi: 420 – in terapia intensiva: 32 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 123 (-8) – i decessi totale complessivo: 33.802 (=) Icasi per provinciaMilano: 151 di cui 81 a Milano città;: 24; Brescia: 24; Como: 25; Cremona: 34; Lecco: ...

