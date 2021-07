Covid, Malta ci ripensa: porte aperte ai turisti non vaccinati (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le autorità di Malta fanno marcia indietro e decidono di accogliere anche i turisti non vaccinati contro il coronavirus. A poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento, infatti, Malta ha cambiato idea e annunciato che accetterà tutti coloro che potranno fornire un test negativo al Covid-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all’arrivo. Viene comunque chiarito che i turisti dovranno osservare un “periodo di quarantena” non specificato in un hotel indicato. La modifica segue le critiche della Commissione europea, che ha affermato che un divieto di ingresso ai non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le autorità difanno marcia indietro e decidono di accogliere anche inoncontro il coronavirus. A poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento, infatti,ha cambiato idea e annunciato che accetterà tutti coloro che potranno fornire un test negativo al-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all’arrivo. Viene comunque chiarito che idovranno osservare un “periodo di quarantena” non specificato in un hotel indicato. La modifica segue le critiche della Commissione europea, che ha affermato che un divieto di ingresso ai non ...

