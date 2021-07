Covid, l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato: “Pagheremo cara la festa azzurra” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La gioia per la vittoria degli Europei della nostra Nazionale ha portato in strada migliaia di italiani, vogliosi di festeggiare un successo che mancava da 53 anni. Le immagini che abbiamo visto di gente assembrata in strada o accalcata per omaggiare il pullman scoperto con a bordo gli azzurri stridono con il periodo che stiamo vivendo e la risalita dei contagi causata dalle varianti del Covid. Per questo molti esperti temono che la festa per la vittoria dell’Italia a Euro 2020 possa portare a una pericolosa impennata della curva epidemica. Di questo avviso anche l’assessore alla Sanità del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) La gioia per la vittoria degli Europei della nostra Nazionale ha portato in strada migliaia di italiani, vogliosi di festeggiare un successo che mancava da 53 anni. Le immagini che abbiamo visto di gente assembrata in strada o accalcata per omaggiare il pullman scoperto con a bordo gli azzurri stridono con il periodo che stiamo vivendo e la risalita dei contagi causata dalle varianti del. Per questo molti esperti temono che laper la vittoria dell’Italia a Euro 2020 possa portare a una pericolosa impennata della curva epidemica. Di questo avviso anchedel ...

