LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - fisco24_info : Covid India, superati i 411mila morti: quasi 31 milioni i contagi: 38.792 casi nelle ultime 24 ore e 624 decessi… - italiaserait : Covid India, superati i 411mila morti: quasi 31 milioni i contagi - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La prima persona a risultare affetta dal Covid in #India, nel gennaio del 2020, una studentessa di medicina, è di nuovo… - Mortisia17 : RT @fulviocerutti: Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti @lazampa @las… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

Inè sempre emergenza: nelle ultime 24 ore ci sono stati 38,792 casi di- 19 con 624 morti. Intanto nel resto del mondo aumentano le restrizioni. Il congresso di El Salvador ha votato a larga ...38.792 casi nelle ultime 24 ore e 624 decessi Sono più di 411mila le persone morte inper complicanze riconducibili al coronavirus e sono quasi 31 milioni i contagi nel Paese ...contro il- ...Sono più di 411mila le persone morte in India per complicanze riconducibili al Covid e sono quasi 31 milioni i contagi ...Bangkok (Agenzia Fides) - “Da questa settimana 10 provincie hanno stabilito il coprifuoco notturno. Il traffico aereo notturno è fermo in tutta la Thailandia. Chi arriva poi da Bangkok e da altre zone ...