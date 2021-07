Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - baroni_rossella : VERGOGNA ?????????? La Stampa: Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le ucc… - fisco24_info : Covid India, superati i 411mila morti: quasi 31 milioni i contagi: 38.792 casi nelle ultime 24 ore e 624 decessi… - italiaserait : Covid India, superati i 411mila morti: quasi 31 milioni i contagi - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La prima persona a risultare affetta dal Covid in #India, nel gennaio del 2020, una studentessa di medicina, è di nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

Inè sempre emergenza: nelle ultime 24 ore ci sono stati 38,792 casi di- 19 con 624 morti. Intanto nel resto del mondo aumentano le restrizioni. Il congresso di El Salvador ha votato a larga ...... rilevate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e in. La combinazione di ... la maggior parte riguardanti il- 19 o i vaccini. La polizia sta indagando e per coloro che hanno ...È allarme Delta in tutta Italia, nuove limitazioni in arrivo. “Sappiamo che per contrastare la circolazione del virus, anche con la variante Delta, la ...Il prezzo del petrolio è salito di oltre il 60% solo nel 2021: accelera la scelta di passare alle auto elettriche, ma aumenta l'inflazione ...