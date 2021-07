Covid, in Russia nuovo record decessi: 786 in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora un triste record di decessi in Russia a causa della pandemia di coronavirus. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 786 decessi, mai così tanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come sottolinea l’agenzia Tass. Il bollettino odierno parla anche di 23.827 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale a 5.857.002 contagi con 145.278 vittime e 5.257.483 persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione. I casi attivi sono 454.241. A Mosca sono stati confermati 3.966 nuovi casi e 109 vittime. Ieri la Russia aveva segnalato un totale di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora un tristediina causa della pandemia di coronavirus. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 786, mai così tanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come sottolinea l’agenzia Tass. Il bollettino odierno parla anche di 23.827 nuovi casi di-19, che portano il totale a 5.857.002 contagi con 145.278 vittime e 5.257.483 persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione. I casi attivi sono 454.241. A Mosca sono stati confermati 3.966 nuovi casi e 109 vittime. Ieri laaveva segnalato un totale di ...

