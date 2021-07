Covid, i dati: 2.153 positivi e 23 decessi, tasso di positività all’1%. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti ordinari (-20) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati 1.534. Le nuove vittime sono 23, tre in più del giorno precedente, anche se 9 sono da ricondurre a un aggiornamento dati delle strutture ospedaliere siciliane. Il numero dei dimessi e dei guariti cresce di 1.079 unità arrivando a 4 milioni e 106.315 dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese. Il tasso di positività risale fino all’1,02% dei 210.599 test effettuati (ieri era allo 0,8%). Per quanto riguarda i numeri ospedalieri, i pazienti in terapia intensiva per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 ial test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati 1.534. Le nuove vittime sono 23, tre in più del giorno precedente, anche se 9 sono da ricondurre a un aggiornamentodelle strutture ospedaliere siciliane. Il numero dei dimessi e dei guariti cresce di 1.079 unità arrivando a 4 milioni e 106.315 dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese. Ildità risale fino all’1,02% dei 210.599 test effettuati (ieri era allo 0,8%). Per quanto riguarda i numeri ospedalieri, i pazienti inper il ...

