Covid: Gualtieri, 'meglio green pass modello Macron che nuove chiusure' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il #greenpass modello Macron è una decisione che spetta al governo in base alle risultanze scientifiche. Ma se le previsioni su contagi e ricoveri prefigurassero nuove restrizioni allora sarebbe meglio prevederne un'applicazione anche da noi piuttosto che avere nuove chiusure”. Lo scrive su Twitter Roberto Gualtieri, candidato a Sindaco di Roma per la coalizione di centro sinistra. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il #è una decisione che spetta al governo in base alle risultanze scientifiche. Ma se le previsioni su contagi e ricoveri prefigurasserorestrizioni allora sarebbeprevederne un'applicazione anche da noi piuttosto che avere”. Lo scrive su Twitter Roberto, candidato a Sindaco di Roma per la coalizione di centro sinistra.

