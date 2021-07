Covid Gb, oggi 42mila contagi e 49 morti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 42.302 i contagi da coronavirus – un record dal 15 gennaio – registrati oggi in Gran Bretagna secondo i dati del bollettino che fotografa gli effetti della variante Delta. Segnalati altri 49 morti. Per tornare a questi livelli dell’emergenza Covid bisogna tornare al 15 gennaio, con 55.761 casi. Ieri c’erano stati 36.660 nuovi positivi e 50 morti. Intanto, due terzi degli adulti britannici sono stati pienamente vaccinati contro Covid-19 con due dosi. Il premier Boris Johnson ha celebrato il traguardo su Twitter, invitando tutte le persone sopra i 18 anni che ancora non lo hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 42.302 ida coronavirus – un record dal 15 gennaio – registratiin Gran Bretagna secondo i dati del bollettino che fotografa gli effetti della variante Delta. Segnalati altri 49. Per tornare a questi livelli dell’emergenzabisogna tornare al 15 gennaio, con 55.761 casi. Ieri c’erano stati 36.660 nuovi positivi e 50. Intanto, due terzi degli adulti britannici sono stati pienamente vaccinati contro-19 con due dosi. Il premier Boris Johnson ha celebrato il traguardo su Twitter, invitando tutte le persone sopra i 18 anni che ancora non lo hanno ...

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - IdaLa56 : @lucarango88 Piemonte vaccinazioni #COVID 39.475 vaccinati oggi in #Piemonte (h.18). A 35.493 la seconda dose 3599… - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #14luglio, effettuate 6007553 vaccinazioni. #SaluteLazio -