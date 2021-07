Covid | Fedriga | per parametri valutare ricoveri e non contagi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Chiudere una regione o metterla in difficoltà perché magari ha un po' più dima gli ospedali sono vuoti penso sia controproducente, anche per il messaggio che stiamo lanciando ai cittadini, ...

ANSA Nuova Europa

...i malati ma per tutte le persone che non trovano risposte perché gli ospedali sono saturi". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Le associazioni per le persone disabili e le loro famiglie: "Aspettiamo adeguamento da 21 anni. il governo vari una riforma complessiva" "La pandemia di Covid-19 ha messo in luce tutte le carenze nel ..." "Chiudere una regione o metterla in difficoltà perché magari ha un po' più di contagi ma gli ospedali sono vuoti penso sia controproducente, anche per il messaggio che stiamo lanciando ai cittadini, o ..."