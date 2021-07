Covid | de Magistris | “Zona gialla? Non ci sono le condizioni”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Per ora credo si debba stare attenti ed essere responsabili ma ritengo che leper restrizioni particolarmente forti in questo momento ancora non ci“. Così il sindaco di Napoli, Luigi de, in merito alla possibilità che la Campania possa tornare inper l’aumento dei contagi da. “C’è un aumento di contagi in tutta Italia e in Europa ed è dovuto alla variante ma – ha sottolineato de– il dato che dobbiamo analizzare con attenzione è se questo influisce sui ricoveri e si deve verificare ...

...2020 del Teatro San Carlo - chiuso in sostanziale pareggio nonostante la tempesta del- ...alle posizioni dell'ex sindaco di Salerno rispetto a quanto è accaduto sinora con Luigi de. E ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... come sta facendo Dein Calabria?* "Non sono mai stato alla ricerca di cariche, né mi sono ...«Per ora credo si debba stare attenti ed essere responsabili ma ritengo che le condizioni per restrizioni particolarmente forti in questo momento ancora non ci sono». Così ...La dichiarazione del Sindaco di Napoli. Luigi de Magistris, in merito all’aumento dei contagi da virus Covid-19.