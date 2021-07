Covid, aumento dei contagi In Abruzzo registrati 42 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aquila - Sono 42 (di età compresa tra 3 e 70 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75237. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71790 dimessi/guariti (+39 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 935 (+3 rispetto a ieri). 25 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aquila - Sono 42 (di età compresa tra 3 e 70 anni) ipositivi aloggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75237. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero deipositivi sono compresi anche 71790 dimessi/guariti (+39 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 935 (+3 rispetto a ieri). 25 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area ...

