Covid | 9 positivi sul volo di ritorno da Malta | tutti i passeggeri in quarantena In isolamento anche chi ha il Green pass

Sono 9 i passeggeri risultati positivi al Covid nel volo di ritorno da Malta che aveva a bordo 70 persone sbarcate all'Aeroporto internazionale d'Abruzzo. Per precauzione, la...

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - SkyTG24 : Covid Gela, quattro infermieri positivi: sono vaccinati - Lukas__2021 : 9 positivi su un volo da Malta, intero aereo in quarantena - elebaromusica99 : RT @SkyTG24: Covid, nove positivi su un volo da Malta: intero aereo in quarantena -