Covid 19 in Campania | bollettino del 13 luglio | 188 nuovi positivi

(Di mercoledì 14 luglio 2021)19 in: ildi ieri, martedì 13, parla di 188su 8849 tamponi analizzati. L’ultimosui contagi da19 in, aggiornato a ieri, martedì 13, parla di 188su 8849 tamponi analizzati. Secondo i dati dell’Unità di Crisi della Regione, si registrano due decessi.

Danni enormi ai ragazzi delle scuole italiane per via della Dad e delle chiusure durante il- 19: un dato netto e forte arriva dai risultati delle Prove Invalsi 2021, presentati stamane ......Circa novemila tamponi processati, si registrano due decessi. Cala la pressione ospedaliera sia nelle terapie intensive che come ricoveri ordinari L'Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 188 a fronte di 8.849 tamponi molecolari processati. Si registrano due decessi. La ...Raggiunta quota 300mila vaccini somministrati presso il centro della Caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Caserma Ferrari Orsi, un centro vac ...L'Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto il bollettino odierno, con i dati sulla diffusione del Coronavirus.