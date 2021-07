Covid, 120 studenti italiani bloccati a Malta: “Scarsa assistenza sanitaria, intervenga Di Maio” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 120 gli studenti italiani bloccati a Malta. I ragazzi, alcuni maggiorenni e altri no, sono tutti “segregati” in un Covid Hotel per la quarantena obbligatoria. Sembra però che nessuno di loro stia ricevendo un’adeguata assistenza sanitaria. Il primo a rendere pubblico quanto sta accadendo a Malta è l’ambasciatore italiano a La Valletta, Fabrizio Romano, che in un’intervista all’Adnkronos ha fornito il numero di ragazzi bloccati in un hotel Covid a Malta. Leggi anche: 17enne romano ‘segregato’ in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 120 gli. I ragazzi, alcuni maggiorenni e altri no, sono tutti “segregati” in unHotel per la quarantena obbligatoria. Sembra però che nessuno di loro stia ricevendo un’adeguata. Il primo a rendere pubblico quanto sta accadendo aè l’ambasciatore italiano a La Valletta, Fabrizio Romano, che in un’intervista all’Adnkronos ha fornito il numero di ragazziin un hotel. Leggi anche: 17enne romano ‘segregato’ in ...

