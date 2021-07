"Cosa sei per me". Bernardeschi sposa la Ciardi? Sarah Nile non viene invitata. Dal bacio lesbo alla pugnalata: drammatico messaggio privato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel giorno del matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, arriva il durissimo sfogo di Sarah Nile. La modella era stata protagonista con la Ciardi di una chiacchieratissima "amicizia intima" al Grande Fratello 10, tra baci roventi ed effusioni spinte sotto gli occhi delle telecamere. Un rapporto che è andato avanti per mesi anche fuori dalla casa di Cinecittà. Poi, evidentemente, qualCosa si è rotto. La Ciardi, che proprio il giorno delle nozze in Duomo a Carrara ha compiuto 36 anni, da tempo fa coppia fissa con il centrocampista della Juventus ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel giorno del matrimonio di Federicoe Veronica, arriva il durissimo sfogo di. La modella era stata protagonista con ladi una chiacchieratissima "amicizia intima" al Grande Fratello 10, tra baci roventi ed effusioni spinte sotto gli occhi delle telecamere. Un rapporto che è andato avanti per mesi anche fuori dcasa di Cinecittà. Poi, evidentemente, qualsi è rotto. La, che proprio il giorno delle nozze in Duomo a Carrara ha compiuto 36 anni, da tempo fa coppia fissa con il centrocampista della Juventus ...

