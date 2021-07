Cosa racconta il Trimarium dei rapporti tra Washington e Berlino (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’iniziativa “Trimarium” è un progetto geopolitico di marca americana pensato per creare un cuneo davanti alla Russia. La potenzialità del cuneo si esprime già dalla dimensione geografica: la Tre Mari comprende il Baltico, l’Adriatico e il Mar Nero e nello specifico dodici paesi (Austria, Bulgaria, Croazia, Romania, Slovenia, le Repubbliche baltiche è il gruppo di Visegrád). Ma se questi sono i componenti canonici, maggiore attenzione va posta sugli invitati al dialogo del forum permanente. Come successo alla riunione che si è tenuta la scorsa settimana (8 e 9 luglio, a Sofia), i delegati di Washington, Bruxelles sono stati parte dei colloqui difendendo le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’iniziativa “” è un progetto geopolitico di marca americana pensato per creare un cuneo davanti alla Russia. La potenzialità del cuneo si esprime già dalla dimensione geografica: la Tre Mari comprende il Baltico, l’Adriatico e il Mar Nero e nello specifico dodici paesi (Austria, Bulgaria, Croazia, Romania, Slovenia, le Repubbliche baltiche è il gruppo di Visegrád). Ma se questi sono i componenti canonici, maggiore attenzione va posta sugli invitati al dialogo del forum permanente. Come successo alla riunione che si è tenuta la scorsa settimana (8 e 9 luglio, a Sofia), i delegati di, Bruxelles sono stati parte dei colloqui difendendo le ...

