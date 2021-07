Corsa al vaccino in Francia | già 2 mln di prenotazioni

Advertising

Dopo gli annunci dell'altro ieri sera del presidente Emmanuel Macron sull'estensione dell'obbligo di green pass a bar, ristoranti, trasporti, continua lasfrenata dei francesi al. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2 milioni le prenotazioni fatte dall'altro ieri sera, di cui 1,7 milioni sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia ...Dopo gli annunci dell'altro ieri sera del presidente Emmanuel Macron sull'estensione dell'obbligo di green pass a bar, ristoranti, trasporti, continua lasfrenata dei francesi al. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2 milioni le prenotazioni fatte dall'altro ieri sera, di cui 1,7 milioni sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia ...Un golden gol o anche di più. Il discorso alla nazione del presidente francese Emmanuel Macron su obbligo vaccinale per gli operatori sanitario e pass sanitario per qualsiasi attività sociale e non – ...Secondo un sondaggio Odoxa per Le Figaro, il 61% dei francesi appoggia le misure annunciate da Macron per scongiurare il rischio di una quarta ondata ...