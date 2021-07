Corruzione: Montante, 'le querele annunciate durante le mie udienze? Ben vengano...' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) - "Le querele che sono state annunciate in questi giorni, durante la mia testimonianza davanti alla Corte? Ben vengano...". Lo ha detto Antonrllo Montante, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle querele annunciate da diverse persone citate nel corso delle udienze. "E' un'altra occasione per chiarire la mia posizione e potere tirare fuori quelle carte che non siamo riusciti a tirare fiori in questo processo", annuncia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) - "Leche sono statein questi giorni,la mia testimonianza davanti alla Corte? Ben...". Lo ha detto Antonrllo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono un commento sulleda diverse persone citate nel corso delle. "E' un'altra occasione per chiarire la mia posizione e potere tirare fuori quelle carte che non siamo riusciti a tirare fiori in questo processo", annuncia.

