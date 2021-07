Corruzione: Montante, 'ho contribuito a ricostruire tutti gli aspetti dei miei detrattori' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) - "Nel corso di queste udienze ho contribuito a ricostruire tutti gli aspetti, negativi o positivi, dei miei detrattori, quindi dei miei accusatori. Sono soddisfatto". Così Antonello Montante lasciando l'aula bunker di Caltanissetta al termine dell'udienza del processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) - "Nel corso di queste udienze hogli, negativi o positivi, dei, quindi deiaccusatori. Sono soddisfatto". Così Antonellolasciando l'aula bunker di Caltanissetta al termine dell'udienza del processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'soddisfatto, ho ricostruito mia azione legalitaria in tutto il paese'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'io all'Antimafia? Non mi sottraggo a nessuna audizione istituzionale'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'i magistrati non hanno mai fatto nulla di illecito con me'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'su proroghe vertici Irsap abbiamo esagerato, sono responsabile'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'unica mia colpa è stata sostenere Cicero contro tutti'... -