Corruzione | Montante ' difende' i magistrati ' Mai fatto nulla di illecito con me' Adnkronos 3

(Di mercoledì 14 luglio 2021) () - Al termine dell'udienza di oggi, la Presidente Occhipinti ha anche stabilito il calendario delle prossime udienze. Dopo la pausa estiva si riprenderà il 6 settembre. La prossima udienza e' fissata per il 6 settembre per proseguire con l'interrogatorio Poi, il 24 settembre ci sarà la discussione del Procuratore generale, così come il 25 settembre. L'1 e 2 ottobre toccherà alle discussioni delle parti civili. L'8 e 0 ottobre parleranno le difese degli imputati.

Corruzione: processo Montante si ferma per pausa estiva, riprenderà il 6 settembre.

Calogero Antonio, detto Antonello,parla. Lo fa nel corso del processo d'appello che lo vede imputato per associazione a delinquere finalizzata alla. L'ex vicepresidente di Confindustria con delega alla legalità ha ......presidente degli industriali siciliani imputato per associazione per delinquere finalizzata alla, di ferma per la pausa estiva e riprenderà il prossimo 6 settembre. Alla ripresa...(Adnkronos) – Poi Antonello Montante sottolinea di avere “sempre fiducia nella magistratura e nelle istituzioni”, e lo dimostra il fatto che “sono qui per farmi sentire”. Poi si complimenta con la Cor ...Caltanissetta, 14 lug. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Aspetta la fine della quinta udienza dedicata al suo interrogatorio, Antonello Montante, per prendere le ‘difese’ dei magistrati ...