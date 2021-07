Corruzione e traffico di influenze | indagato un magistrato della Procura di Salerno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 luglio 2021) C’è anche il nome di unin servizio alladitra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalladi Napoli che indaga per i reati diin atti giudiziari edi, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre alche si occupa di reati nel settore dell’edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, figurano anche alcuni imprenditori, un generaleGuardia di finanza in quiescenza e un avvocato. Secondo gli inquirenti il ...