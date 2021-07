Coronavirus | sono 90 i nuovi casi in Toscana età media 31 anni I decessi sono 4

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - RobertoBurioni : Avevo detto che giocare semifinali e finali a Londra in presenza di una variante contagiosissima era una pessima id… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - anteprima24 : ** Covid, de Magistris: 'Zona gialla? Non ci sono le condizioni' ** - FilomenaGallo55 : RT @vaticannews_it: #14luglio Le mille braccia che #sancamillodelellis desiderava avere per raggiungere i malati di ogni luogo sono oggi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

... nel dettaglio vi157 pazienti in terapia intensiva (calo di 1 unità), e altre 1.128 nei ... "Subito il Green Pass come in Francia"/ "Porterebbe a vaccinarsi in massa" BOLLETTINO...Secondo Falk, "per evitare ciò basta farsi vaccinare, non prendere ile soprattutto non passarlo ad altri". Il biostatico fa presente che in Alto Adige "ciancora 200 mila persone ...«Specchi rotti, tavoli spezzati, muri sporcati dal lancio di cibo e terrazze trasformate in discariche». Così all'Adnkronos il disc jockey Stefano Munari descrive la ...Nove positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta che ieri sono state sottoposte a tampone appena sbarcate all'aeroporto d'Abruzzo. La task force regionale, per precauzione, ...