Coronavirus | oggi in Italia 2 153 casi | ma così tanti dal 6 giugno

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora in netto aumento la curva epidemica in. I nuovisono 2.153, maidal 6, contro i 1.534 di ieri e soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso: in una settimana i...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il bilancio delle vittimeè stato visto al ribasso: il Ministero della Sanita riferisce di 60 ... costruita per ospitare fino a 100 pazienti dopo la diffusione dei contagi da. ...... una strategia giudicata vincente anche secondo l'Ema, cheha sottolineato come la vaccinazione completa sia 'vitale' per avere la massima protezione contro il, varianti incluse. Ed ...Le associazioni per le persone disabili e le loro famiglie: "Aspettiamo adeguamento da 21 anni. il governo vari una riforma complessiva" “La pandemia di Covid-19 ha messo in luce tutte le carenze nel ...A cura di Natascia Grbic. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Sono 208 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Lazio. Si registrano 0 de ...