Coronavirus, mercoledì 14 luglio: sono 208 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+716) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 208 nuovi casi positivi (+42), un decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-9), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 134. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 131. sono i dati emersi dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Oggi su quasi 10mila tamponi nel(+716) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 208casi positivi (+42), un decesso (-2), i ricoverati128 (-9), le terapie intensive25 ( = ), i guariti134. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma cittàa quota 131.i dati emersi dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mercoledì Sorteggio calendario Serie A 2021 - 2022/ Video streaming, diretta tv: così un anno fa La pandemia di Coronavirus ha creato qualche difficoltà ma tutto sommato il campionato è andato in ... derby alla 4/a> COME SARÀ LA PRIMA GIORNATA? Oggi mercoledì 14 luglio alle ore 18.30 appuntamento ...

Covid in Campania, oggi 188 positivi e due morti: l'indice di contagio sale al 2,15% Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 188 positivi su 8.849 tamponi molecolari esaminati , 52 in più di ieri con 1.675 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è ...

