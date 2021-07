Coronavirus, l'Argentina supera i 100mila morti (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Argentina è diventato il quinto Paese dell'America Latina a registrare più di 100mila morti per Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Il Paese sudamericano ha registrato 614 nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'è diventato il quinto Paese dell'America Latina a registrare più diper Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Il Paese sudamericano ha registrato 614 nuovi ...

Olimpiadi di Tokyo: tutte le date e gli orari delle gare ... posticipata di un anno a causa della pandemia per Coronavirus. La manifestazione si svolgerà dal ...00 " SOFTBALL Messico - Giappone 8:00 " SOFTBALL Italia - Australia 9:30 " CALCIO maschile Argentina -...

