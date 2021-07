Coronavirus in Umbria, il bollettino del 14 luglio: 15 positivi, 12 guariti e nessun decesso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quindici nuovi positivi, 12 guariti e nessun decesso. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.45 del 14 luglio, sono 626 (+3 rispetto al 13 luglio) gli ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quindici nuovi, 12. Secondo ildella Regionee della Protezione Civile, aggiornato alle 10.45 del 14, sono 626 (+3 rispetto al 13) gli ...

