Coronavirus in Italia | il bollettino del 14 luglio | 2 153 nuovi casi | i morti sono 23

sono 2.153 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 1.534), a fronte di 210.599 tamponi giornalieri effettuati (ieri 192.543). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1% (ieri 0,8%). sono 23 le vittime registrate. Le terapie intensive sono 151 (-6), con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia

