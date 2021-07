Coronavirus, il bollettino di oggi 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 14 luglio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaCresce giorno dopo giorno la preoccupazione legata alla diffusione della variante delta. In Inghilterra, ad esempio, si stanno sfiorando i 40mila casi al giorno. Il bollettino inglese di ieri riferiva di ben oltre 36mila positivi, ma il dato relativo alle morti è da tenere d’occhio: 50 in 24 ore. In Italia, al momento, un aumento tanto significativo non si ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 luglio 2021)Italia, ilCovid di14: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaCresce giorno dopo giorno la preoccupazione legata alla diffusione della variante delta. In Inghilterra, ad esempio, si stanno sfiorando i 40mila casi al giorno. Ilinglese di ieri riferiva di ben oltre 36mila positivi, ma il dato relativo alle morti è da tenere d’occhio: 50 in 24 ore. In Italia, al momento, un aumento tanto significativo non si ...

Advertising

iamexemi : RT @ultimoranet: #Coronavirus, 2.153 contagi e 23 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Bollettino completo su - Teresafas : Aumentano i contagi e i decessi. Possiamo stare tranquilli, vero @robersperanza, @Palazzo_Chigi? Va tutto molto ben… - marcelasalome : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 luglio: 2.153 nuovi casi e 23 morti - Tranviereincaz1 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 luglio: 2.153 nuovi casi e 23 morti - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 14 luglio: in Sicilia 288 nuovi casi e altri 10 morti -