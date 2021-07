Coronavirus, il bollettino del 14 luglio: 2153 nuovi contagi, 23 morti. Il tasso di positività sale all’1% (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA. Risalgono sopra quota duemila i contagi, che passano in 24 ora da 1.534 a 2.153, dati più alto dal 9 giugno scorso quando furono 2.199. sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA. Risalgono sopra quota duemila i, che passano in 24 ora da 1.534 a 2.153, dati più alto dal 9 giugno scorso quando furono 2.199. sul sito.

Advertising

RaiNews : Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono Lombardia e Sicilia #COVID19 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 luglio: 2.153 nuovi casi, i morti sono 23 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 luglio: 2.153 nuovi casi e 23 morti - MedicalScitech : RT @paolacars: Non si avevano più di 2 mila contagi in 24 ore dal 10 giugno. In calo ricoveri (-20) e terapie intensive (-6). Nel decessi o… - MSator : RT @italianelcuore3: Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 14 luglio: 9 positivi su volo da Malta, green pass non evita la quaranten… -