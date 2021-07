(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 188 ipositivi al Covid in Campania, su 8.849 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'2.12% in risalita. Nel ...

Advertising

rtl1025 : ?? In #Italia sono oltre 25 milioni persone che hanno completato #ciclovaccinale contro #coronavirus, secondo aggior… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 14 luglio, 0 decessi e 420 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 14 luglio, 2 decessi e 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? In #Italia sono oltre 25 milioni persone che hanno completato #ciclovaccinale contro #coronavirus, secondo aggiornamento pom… - Carolin50754270 : RT @ShootersykEku: #Coronavirus,aggiornamento ultimo al 14/07/2021,,, contagi 2153,,, decessi 23 con vaccinati,,,mentre,stesso gg 2020 eran… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Continuano ad aumentare i contagi da covid - 19 in Sardegna: nell'ultimodell'Unità ... [INFO EMBED]: /fragment/cronaca/2021/07/14/news/- annuncio - ema - ecdc - la - ...Sono 188 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.849 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'2.12% in risalita. Nel ...(VeneziaToday) Ci sono 12 casi di variante brasiliana e altri due soggetti con variante K». Il presidente della Regione Luca Zaia oggi ha fatto un nuovo aggiornamento della situazione relativa al ...Mentre viene registrato il superamento del 46% di vaccinati, il virus torna a correre. Ancora in calo però i ricoveri ...