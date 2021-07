Coronavirus | 9 positivi sul volo da Malta | tutti i passeggeri in isolamento malgrado il Green Pass

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Cresce ogni giorno di più, in Italia, l’attenzione ai contagi dida variante Delta. Lo dimostra un episodio accaduto all’Aeroporto d’Abruzzo, a Pescara. Dopo l’atterraggio, ieri 13 luglio, di un aereo proveniente da, sono scattati test ed esami anti Covid 19 e oggi si è appreso che, su 70 persone a bordo del, 9 risultano positive al Sars-CoV-2. Lo certificano i risultati dei tamponi. Test anche per Uk e Spagna Per precauzione la task force regionale anti Covid ha deciso di porre infiduciario, per 14 giorni,e 70 iche ...

...Draghi ha ritenuto opportuno riconfermarlo a causa delle nuove ondate della pandemia da. tornando a far crescere leggermente il numero dei cittadiniad oggi, a causa soprattutto ...... non vaccinato , è stato ricoverato nell'area semi - intensiva della Pneumologia dell'ospedale di Treviso dopo essere risultato positivo al. A questo si aggiungono tre pazienti...Ormai la ripresa dei contagi da coronavirus viene fotografata anche dal bollettino giornaliero del ministero della Salute che oggi riporta per la Sicilia 288 nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 e 10 ...La task force regionale ha deciso di ‘isolare’ per 14 giorni anche chi è in possesso del Green Pass TERAMO – Nove positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta che ieri sono state sottoposte ...