Corona virus: Italia, 41700 attualmente positivi a test (+1051 in un giorno) con 127831 decessi (23) e 4106315 guariti (1079). Totale di 4275846 casi (2153) Dati della protezione civile: effettuati 210599 tamponi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 41700 attualmente positivi a test (+1051 in un giorno) con 127831 decessi (23) e 4106315 guariti (1079). Totale di 4275846 casi (2153) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(23) e).di) ...

