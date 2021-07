Copa Maradona sempre più vicina: Italia-Argentina nel ricordo del Pibe de Oro, partita a Napoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Copa Maradona sembra essere sempre più vicina alla sua concretizzazione. La FIFA sarebbe infatti pronta a dare il proprio placito per organizzare la partita tra l’Italia (vincitrice degli Europei) e l’Argentina (conquistatrice della Copa America), in palio il trofeo dedicato al compianto Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro ha infatti scritto pagine leggendarie con la maglia del Napoli (vincendo due scudetti e una Coppa Uefa) e con la casacca dell’Albiceleste, trascinandola al trionfo ai Mondiali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lasembra esserepiùalla sua concretizzazione. La FIFA sarebbe infatti pronta a dare il proprio placito per organizzare latra l’(vincitrice degli Europei) e l’(conquistatrice dellaAmerica), in palio il trofeo dedicato al compianto Diego Armando. Elde Oro ha infatti scritto pagine leggendarie con la maglia del(vincendo due scudetti e una Coppa Uefa) e con la casacca dell’Albiceleste, trascinandola al trionfo ai Mondiali ...

Advertising

fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - eldestapeweb : Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - Goal_India : Argentina win Copa America, Italy win Euro?? Diego Maradona and Paolo Rossi smiling down from heaven?? - CamaraQuiroga : RT @eldestapeweb: Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - AndreaLazze : @SciabolataFFP Italia-Argentina a Napoli. La Copa Maradona nello stadio intitolato al Diez -