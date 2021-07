Copa Maradona, Italia e Argentina giocheranno a Napoli: i dettagli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Copa Maradona, Italia e Argentina si sfideranno in una gara in ricordo del grande campione: com’è nata l’idea e quando ci sarà il match Stadio Maradona di Napoli (Getty Images)Una gara nel segno e nel ricordo di Diego Armando Maradona nello stadio che ha illuminato più di trent’anni fa con le sue giocate e che ora porta il suo nome. L’idea romantica nata in Argentina nelle ultime ore ha avuto l’ok della Fifa e ora si attendono le comunicazione ufficiali delle federazione coinvolte. Argentina e Italia si ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 luglio 2021)si sfideranno in una gara in ricordo del grande campione: com’è nata l’idea e quando ci sarà il match Stadiodi(Getty Images)Una gara nel segno e nel ricordo di Diego Armandonello stadio che ha illuminato più di trent’anni fa con le sue giocate e che ora porta il suo nome. L’idea romantica nata innelle ultime ore ha avuto l’ok della Fifa e ora si attendono le comunicazione ufficiali delle federazione coinvolte.si ...

