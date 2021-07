Copa Maradona: Italia-Argentina si giocherà a Napoli. C’è la data (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’idea è piaciuta a tutti ed ora c’è anche lo stadio in cui giocarla: Italia-Argentina si giocherà, ovviamente, allo Stadio Maradona di Napoli L’idea è balenata dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 il giorno successivo al trionfo dell’Argentina di Messi in Copa America. Il legame tra le due Nazionali è presto trovato, il compianto Diego Armando Maradona. Secondo il New York Times la FIFA avrebbe avallato all’idea. La Repubblica rilancia l’idea con più dettagli: la Copa Maradona si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’idea è piaciuta a tutti ed ora c’è anche lo stadio in cui giocarla:si, ovviamente, allo StadiodiL’idea è balenata dopo la vittoria dell’ad Euro 2020 il giorno successivo al trionfo dell’di Messi inAmerica. Il legame tra le due Nazionali è presto trovato, il compianto Diego Armando. Secondo il New York Times la FIFA avrebbe avallato all’idea. La Repubblica rilancia l’idea con più dettagli: lasi ...

